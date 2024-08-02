Тренер по фигурному катанию Анна Леванди сообщила в Facebook, что у ее мужа Аллара Леванди появилось новое милое хобби. Он занялся пчеловодством и, как видно по фотографии, получает от этого огромное удовольствие.
МИЛОЕ ФОТО ⟩ Анна Леванди раскрыла новое увлечение своего мужа
Перевод: Влада Лаевалинд
«Новое хобби моего дорогого мужа», - пишет Анна Леванди в Facebook под фотографией своего мужа Аллара Леванди, который разводит пчел и явно доволен своим новым увлечением. На снимке он запечатлен рядом с заполненным банками с медом столом.
«Это очень классное хобби. Удачи, веселья и наслаждайтесь хобби», - говорится в комментариях к фотографии.
«Супер! И с такой счастливой улыбкой на лице», - говорит Юлле, оставившая комментарий.
«Отличный улов», - говорит Лийна.
«Наверное, Аллар всегда любил сладкое», - пишет один из комментаторов, но Анна Леванди опровергает это утверждение, говоря, что Аллар вообще не ест сладкого.
"Мед, кажется, делает мужчину счастливым. Он сияет, как яблоко с верхней ветки!» - говорит Марина.
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