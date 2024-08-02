ВИДЕО «Стараюсь воровать у менее известных»: стендапер Селегей зажег в Таллинне

В афише было заявлено, что в отличие от предыдущего концерта, посвященного остро-социальным и политическим темам, это выступление - скорее раскрытие души комика. Кирилл Селегей поделился с аудиторией рассуждениями на такие темы, как поиск и принятие себя, взросление и сопутствующие этому переживания, отношения с противоположным полом, а также вечную проблему отцов и детей.

«Никогда не готов шутить про сникерс, очень люблю этот шоколад», - заявил Кирилл, отвечая на вопрос, есть ли какие-то табуированные темы в его стендап выступлениях.

Начинающим комикам, а также просто энтузиастам, желающим хохмить, Кирилл Селегей раскрыл формулу отличной шутки: «Сначала нужна затравка, то есть сэтап, это может быть какая-то история. После чего следует уже, так сказать удар, то есть панчлайн. Всегда придерживайтесь такой формулы и только ее!»

Селегей также раскрыл секрет, откуда черпает вдохновение для своих шуток. «В основном, я стараюсь воровать что-то у менее известных комиков», - рассказал он.

Кирилл Селегей известен как участник шоу «Разгоны», «Книжный клуб», Stand Up Club #1, Stand Up на ТНТ, «22 комика» и «Comedy Баттл».