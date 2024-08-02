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Член Партии зеленых якобы оставил своих собак на произвол судьбы. «Защитники животных совсем обнаглели!»

Limon.ee
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Фото: Kuvatõmmis "Reporterist"

«Защитники животных совсем обнаглели, они уже не понимают, что можно делать, а что нельзя», - говорит Лембит Пообус, член эстонской Партии зеленых и бывший член театрального союза, который, по мнению Общества защиты животных, оставил трех своих собак в кустах без присмотра. «Там было две миски, но никто из них не мог есть, пить им было нечего!»

Перевод: Влада Лаевалинд

Эстонское общество защиты животных обнаружило в кустах трех собак в предположительно беспомощном состоянии, брошенных без еды и питьевой воды в жаркий летний день. «Собаки были беспомощны, вокруг двух из них был обвязан поводок, - рассказала программе Reporter сотрудница Общества защиты животных Пилле Теэс.

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