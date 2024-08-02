Член Партии зеленых якобы оставил своих собак на произвол судьбы. «Защитники животных совсем обнаглели!»

«Защитники животных совсем обнаглели, они уже не понимают, что можно делать, а что нельзя», - говорит Лембит Пообус, член эстонской Партии зеленых и бывший член театрального союза, который, по мнению Общества защиты животных, оставил трех своих собак в кустах без присмотра. «Там было две миски, но никто из них не мог есть, пить им было нечего!»