«Защитники животных совсем обнаглели, они уже не понимают, что можно делать, а что нельзя», - говорит Лембит Пообус, член эстонской Партии зеленых и бывший член театрального союза, который, по мнению Общества защиты животных, оставил трех своих собак в кустах без присмотра. «Там было две миски, но никто из них не мог есть, пить им было нечего!»
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Член Партии зеленых якобы оставил своих собак на произвол судьбы. «Защитники животных совсем обнаглели!»
Перевод: Влада Лаевалинд
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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