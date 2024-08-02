Ардо Кальювеэ и его возлюбленная Нэле Дворянинов скоро станут родителями!
ФОТО ⟩ «Этот день рождения запомнится!» Звездный эстонский фотограф раскрыл пол будущего ребенка
Звездный фотограф Ардо Кальювеэ и его возлюбленная Нэле Дворянинов объявили в июне, что ждут пополнения в семье. В милом посте в Instagram говорилось: «Let the adventure begin 💛 (пусть приключения начнутся — прим. ред.). Наш долгожданный малыш 🐣».
Теперь пара сообщает в социальных сетях, что ожидает мальчика. «Мой день рождения в этом году особенно запомнится. Мы решили сделать нашим близким приятный сюрприз и сообщить, что через несколько месяцев к нашей семье присоединится маленький мальчик» - пишут они под милыми фотографиями, опубликованными в Instagram.
Ардо и Нэле обручились в 2013 году в Таиланде. Шикарная свадебная церемония состоялась в марте прошлого года в замке Шлосс Фалл в Кейла-Йоа.
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