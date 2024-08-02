Украинский певец Monatik в третий раз станет отцом. Об этом он сообщил в Instagram, разместив фото, на котором запечатлен с беременной женой, пишет Гордон.
Певец Monatik сообщил, что в третий раз станет отцом, и показал фото беременной жены
«У нас будет ребенок», – подписал он снимок.
Пол будущего ребенка артист пока что не сообщал.
Дмитрий и Ирина Монатик поженились 1 июля 2015 года. Супруги воспитывает двух сыновей – Даниила (2015) и Платона (2017).
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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