ФОТО Данилко попозировал с 75-летней Аллой Пугачевой в мини-шортах и получил неоднозначную реакцию фанатов

Украинский артист, автор Верки Сердючки - шоумен Андрей Данилко - встретился с российской певицей Аллой Пугачевой в Юрмале.

Так, во время музыкального фестиваля «Рандеву» Лаймы Вайкуле артисту удалось лично пообщаться с Аллой Пугачевой и сделать общую фотографию. Одной из таких Данилко поделился с поклонниками в Instagram. На изображении российская исполнительница, осудившая вторжение РФ в Украину, позирует в total black образе, состоящем из коротких шорт, жилета и длинного кардигана. Дополнила ее лук большая шляпа. Рядом с ней украинская звезда позирует в худи, медицинской маске и кепке.

«На фестивале Лаймы Вайкуле с Аллой Пугачевой», - лаконично подписал кадр шоумен.

К слову, под публикацией собралось немало комментариев. Среди них есть юзеры, которые подвергли критике Андрея за дружбу с «хорошими россиянами», а другие же наоборот выразили свой восторг от фото.

Люди пишут:

«Очень грустно, что такая большая личность украинского шоу-бизнеса до сих пор ищет "хороших россиян"»

«Это классно и правильно поддерживать людей, которые против Путина и против войны, какой национальности они бы ни были и на каком бы языке они ни говорили. Что здесь плохого?».