Кейт Миддлтон и Меган Маркл: история ссор

Почему хорошие отношения не сохранились

По словам королевского автора, сначала реакция общественности на Меган Маркл, американскую актрису, была преимущественно положительной, а «новенькие в семье» занимали большинство заголовков. Кейт и Уильям даже немного завидовали.

«Как только начались проблемы, отношения между новоиспеченными родственниками заметно ухудшились. Трещины между двумя парами продолжали увеличиваться из-за мелких обид», - пишет Джобсон.

Конфликт перед свадьбой

Перед свадьбой с принцем Гарри в 2018 году Меган говорила, что «детский мозг» Кейт, которая тогда была беременна принцем Луи, заставил ее забыть о планах на церемонию. Тогда Уильям назвал жену брата «невежливой».

Сообщалось, что актриса оставила принцессу Уэльскую в слезах после дискуссии о платье подружки невесты принцессы Шарлотты. А во время скандального интервью с Опрой Уинфри в 2021 году Меган Маркл говорила, что на самом деле все было наоборот.

Первая встреча Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Герцогиня Сассекская описала свою первую встречу с Кейт Миддлтон на кухне в Frogmore Cottage как не очень приятную, рассказав, что будущая королева отказалась ее обнимать.

В своей новой книге другой королевский автор Том Бауэр объяснил, что Меган сразу не понравилась жена принца Уильяма, поскольку она понимала, что надо быть покорной.

«Меган Маркл видела себя новой принцессой Дианой королевской семьи, когда она впервые присоединилась к фирме», - писал Бауэр.

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Будет ли примирение Сассекских и Уэльских

После новостей о раке Кейт Миддлтон герцог и герцогиня Сассекские очень хотели восстановить связь с родственниками, которая только ухудшается после того, как они покинули королевскую жизнь в 2020 году.

Сообщается, что младший сын британского суверена и его жена, которые живут в Монтесито, штат Калифорния, со своими двумя детьми, Арчи и Лилибет, связались с принцем и принцессой Уэльской в надежде на примирение.

Впрочем, по словам бывшего королевского дворецкого Гранта Гаррольда, который работал на отца Гарри, «слишком много вреда» было нанесено, чтобы все могло вернуться к тому, как было раньше.