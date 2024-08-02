Американская звезда реалити-шоу, бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась серией гламурных снимков из своей недавней поездки в Мумбаи на свадьбу Ананта Амбани, сына самого богатого человека Индии, пишет Daily Mail.
Пикантные платья и дорогие колье: Ким Кардашьян поделилась новыми снимками со свадьбы
Ким Кардашьян решила ответить на критику ее красной лехенги, которую она надела на свадьбу сына самого богатого человека Индии. Звезда показала несколько эффектных образов из своего гардероба на торжествах в Мумбаи.
43-летняя Ким в начале этого месяца со своей сестрой Хлоей присутствовала на шикарных торжествах стоимостью 600 миллионов долларов, организованных миллиардером Мукешем Амбани.
На одном снимке Ким продемонстрировала пикантный образ, позируя в потрясающем сине-золотом корсетном платье со смелым разрезом до бедра, дополненном туфлями на высокой прозрачной платформе и изумрудным колье. На другом снимке она предстает в еще более эффектном образе, надев эффектное ожерелье с бриллиантами общим весом 170 карат. Снимки бизнесвумен подписала кратко: «Индия потеряла файлы», намекая, что не все образы видели ее поклонники.
Вероятно, Ким таким образом решила ответить на критику ее красной лехенги, в которую она надевала на шикарной свадьбе Амбани. Она получила массу критических комментариев о том, что красный цвет традиционно носят индийские невесты.
Указывая на оплошность, пользователи социальных сетей писали, что Кардашьян своим красным нарядом пыталась затмить невесту: «В Индии не принято надевать красное на свадьбу. Это приберегают для невесты», «Выглядит очень дешево и совсем не по-индийски! Только невеста носит красное». Но, как видно из ее постов в Instagram, она надела в общей сложности четыре наряда: один - белый, другой - бледно-розовый и два других образа - ярко-красные.