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ВИДЕО Ниндзя из Тарту: сотрудница бургерной избила клиента

Кристийна Рейманд Кетлин Крузе
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«Пошел ты!» - говорит сотрудница бургерной молодому человеку, который сидит за столиком.
«Пошел ты!» - говорит сотрудница бургерной молодому человеку, который сидит за столиком. Фото: Кадр из видео

В четверг в социальных сетях стало распространяться видео конфликта, возникшего между клиентом и официанткой в бургерной Food Coma в центре Тарту. «К счастью, с завтрашнего дня ты здесь больше не работаешь», - говорит молодой человек официантке, которая его пинает.

«Пошел ты!» - говорит сотрудница бургерной молодому человеку, который сидит за столиком.

«К счастью, с завтрашнего дня ты здесь больше не работаешь», - отвечает ей клиент. После этого сотрудница пинает смеющегося молодого человека. «Давай еще раз, я тебе тоже врежу», - говорит клиент.

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