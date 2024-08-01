ВИДЕО Ниндзя из Тарту: сотрудница бургерной избила клиента

В четверг в социальных сетях стало распространяться видео конфликта, возникшего между клиентом и официанткой в бургерной Food Coma в центре Тарту. «К счастью, с завтрашнего дня ты здесь больше не работаешь», - говорит молодой человек официантке, которая его пинает.