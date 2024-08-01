В четверг в социальных сетях стало распространяться видео конфликта, возникшего между клиентом и официанткой в бургерной Food Coma в центре Тарту. «К счастью, с завтрашнего дня ты здесь больше не работаешь», - говорит молодой человек официантке, которая его пинает.
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ВИДЕО ⟩ Ниндзя из Тарту: сотрудница бургерной избила клиента
«Пошел ты!» - говорит сотрудница бургерной молодому человеку, который сидит за столиком.
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