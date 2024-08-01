Девушка Леонардо ДиКаприо сверкнула помолвочным кольцом

26-летняя итальянская модель Валерия Черетти, которая встречается с 49-летней голливудской суперзвездой Леонардо ДиКаприо, судя по всему, сумела захомутать самого завидного холостяка мирового шоу-бизнеса, пишет Daily Mail. На отдыхе со знаменитым бойфрендом в Италии она снова засветила помолвочное кольцо с огромным бриллиантом в форме сердца, которое впервые у нее заметили еще в марте.

Пару заметили во время обеда на свежем воздухе в Нерано, после чего они отправились понежиться на солнце на своей яхте с друзьями. Леонардо выглядел совершенно очарованным красавицей часто наклоняясь к ней, чтобы поговорить, пока они наслаждались изысканной итальянской кухней.

Девушка надела черный комбинезон с глубоким вырезом спереди поверх откровенного белого бикини с красным кантом, дополнив образ черными гладиаторскими сандалиями и красной плетеной сумкой.

Лео выглядел стильно в бежевой кепке Los Angeles Dodgers, белой футболке и солнцезащитных очках.