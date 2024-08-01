Известная актриса показалась с огромным синяком под глазом

В своем Instagram знаменитость опубликовала фотографию, которую сделала во время летнего отдыха. Свой отпуск 66-летняя звезда Голливуда решила провести в Турции. Заметно, что кадр сделан в одном из местных отелей.

Артистка позировала на камеру в белом костюме с цветочным принтом. Свой образ она дополнила массивными украшениями из ракушек. Стоит указать, что Стоун выглядела потрясающе, однако внимание поклонников привлек не ее «лук», а синяк на лице.

Шэрон не стала вдаваться в подробности, она не раскрыла, что с ней произошло. Однако в подписи к фото звезда с юмором прокомментировала полученную травму.

«Эта поездка была тяжелой, но я выстояла», - лаконично подписала снимок актриса».

Подписчики знаменитости были напуганы увиденным, но большинство из них, даже несмотря на синяк под глазом, написали, что Стоун выглядит невероятно хорошо.