Бритни Спирс заметили в компании экс-бойфренда с криминальным прошлым

Несколько недель назад Бритни громко порвала с бойфрендом и уверяла, что в ее жизни больше никогда не будет мужчин. Однако сейчас она изменила свои взгляды.

Бритни выглядела непринужденно в фиолетово-белом топе с белыми джинсовыми шортами, добавив соломенную шляпу и красные сандалии без застежек. Пол выбрал мешковатую белую футболку, рубашку в сине-белую клетку сверху, джинсы и кроссовки. После свидания в ресторане они сели во внедорожник Mercedes Бритни, причем Пол был за рулем, и уехали вместе.

Пара снова вместе, хотя не так давно Спирс писала, что она «одинока как черт» и «никогда не будет с другим мужчиной, пока жива».

До разрыва Пол и Бритни встречались несколько месяцев. У Солиза по меньшей мере девять детей, мать которых, 36-летняя Николь Мансилла, и Департамент по делам детей Лос-Анджелеса преследуют мужчину по поводу алиментов.

Такой реюнион уже очень обеспокоил друзей певицы. Ведь совсем недавно она говорила им, что порвала с Солизом, увидев его «истинное лицо» и почувствовав, что он использует ее для влияния. Артистка также якобы поняла, что «Пол - бездельник», и это стало «большим разочарованием для нее». Звезда также обвиняла Солиза в работе с папарацци.

В конце концов Бритни сказала своей службе безопасности, что он больше не желанный гость в ее доме, а последней каплей стала ссора пары в ресторане Chateau Marmont, после которой звезда грозилась переехать в Бостон.

По словам инсайдеров Спирс боялась, что ее отношения с Полом могут поставить под угрозу ее постоянные усилия по примирению с сыновьями, которые давно живут с их отцом, бывшим мужем певицы Кевином Федерлайном.