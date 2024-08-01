Турецкий стрелок взял серебро на Олимпиаде в мятой футболке и без экипировки

На соревнованиях по стрельбе принято носить специальные очки, которые помогают избежать бликов, и шумоподавляющие наушники, но 51-летний Юсиф Дикеч выглядел так, как будто просто пришвел пострелять в обычный тир после рабочего дня.

Он выступал в паре с 24-летней Севвал Тархан: они стреляли из пневматического пистолета с десяти метров. Первое место заняла сербская пара - Зорана Арунович и Дамир Микец, а бронзовую медаль завоевали Ману Бхакер и Сарабджот Сингх из Индии.

Turkey sent a 51 yr old guy with no specialized lenses, eye cover or ear protection and got the silver medal pic.twitter.com/sFKcsRzvrw — non aesthetic things (@PicturesFoIder) July 31, 2024

Серебро в Париже стало для Дикеча первой олимпийской медалью, при этом он выступал за Турцию с 2008 года, то есть успел поучаствовать в пяти Играх. До этого Турция никогда не завоевывала медали в спортивной стрельбе.

Сообщается, что Дикеч стал заниматься этим видом спорта, когда служил капралом в Главном командовании жандармерии Турции. Он холост, у него есть дочь, а своим хобби он называет танцы.

В соцсетях отреагировали на необычного стрелка шутками и мемами: кто-то написал, что «Турция отправила на Олимпиаду типичного батю», а кто-то решил, что на досуге Юсуф Дикеч подрабатывает киллером.