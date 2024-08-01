«Я уже ненавижу это все, оставьте меня в покое»: известная американка резко отреагировала на комментарии

Селена, которая часто получает от пользователей сети комментарии по поводу ее внешности и фигуры, написала под постом: «Я все это уже ненавижу. Я выглядела так из-за вспышки от фотокамеры. Я колола ботокс и ничего больше, оставьте меня в покое».

Комментарий звезды явно расстроил и смутил блогера, поэтому она поспешила ответить ей и извиниться. «Я тебя обожаю. Прошу прощения, если мои слова каким-либо образом задели тебя. Я решила больше не снимать такие видео, поскольку они могут оказать негативное влияние. Я никогда не преследовала цели кого-то задеть», - написала Марисса.

Она также добавила, что поводов для того, чтобы выглядеть по-другому, у Селены может быть много. Так, Гомес уже несколько лет борется с волчанкой, в связи с чем вынуждена принимать препараты, из-за которых она набрала вес. Это, по мнению блогера, могло сказаться и на том, как выглядит ее лицо. «Никто не обязан оправдываться за то, что не выглядит как в подростковом возрасте или в 20 лет», - отметила она.

Позже Селена ответила на ее комментарий, уточнив, что претензий к блогеру у нее нет, просто она устала от постоянной критики в адрес её внешности. «Это я не о тебе. Мне просто иногда становится грустно», - написала Гомес.

Селену Гомес часто критикуют в сети. В последнее время основным поводом для неприятных комментариев стало то, что певица и актриса в последнее время поправилась. Кроме того, недавно Гомес заподозрили в том, что она снова начала злоупотреблять алкоголем и запрещёнными веществами (хотя это ей противопоказано на фоне болезни). А винят в этом поклонники нового возлюбленного Селены Бенни Бланко, за роман с которым Гомес тоже постоянно критикуют: поклонникам не нравится музыкальный продюсер.