Август будет богат судьбоносными датами: Глоба поделилась секретом успеха

В августе Венера и Меркурий будут находиться во Льве, что позволит многим проявить свои творческие способности и заложить фундамент для будущих успехов.

Глоба советует быть особенно внимательными на дорогах, в том числе в вопросах логистики и доставки, особенно во второй декаде месяца. Этот период также будет времени надежд и перемен, которые унесут старое и откроют новые перспективы.

Важно обратить внимание на отношения: в августе могут распасться старые союзы, но также появятся новые партнерства и связи. Астролог советует внимательно оценивать людей, которые принесут в вашу жизнь «ветер перемен».

Особое внимание стоит уделить следующим дням: 1, 5, 7, 8, 12-14, 19, 21-23, 28 августа. В эти даты нужно быть особенно внимательным к происходящему и не терять уверенности в своих силах.