Почти девять миллионов долларов за молчание: Анджелина Джоли сделала новое заявление о Брэде Питте

Судебные разборки между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли приобретают все более жесткие формы. Актриса обвинила бывшего мужа в попытке «заставить ее замолчать» о насилии, которому она якобы подверглась, по соглашению о неразглашении на 8,5 миллионов долларов, пишет Radar Online.

Сейчас пара судится за винодельню Château Miraval. Питт подал в суд на Джоли за предполагаемое нарушение договора, когда она продала свою долю российскому олигарху. Согласно этому документу, Брэд был первым, кому Анджелина должна была предложить выкупить ее долю, если решит уйти из бизнеса.

В свою очередь актриса утверждает, что такого договора не было. Теперь каждый из них требует, чтобы суд раскрыл все документы с обеих сторон, касающиеся этой сделки.

Попутно пара до сих пор не может урегулировать вопрос о домашнем насилии со стороны Питта. Недавно Джоли попросила судью обязать экс-супруга раскрыть разговоры о «терапии, которую он добровольно прошел» после печально известного «инцидента в самолете», ставшего причиной их разрыва и последующего развода, а также о «его предполагаемом «чрезмерном употреблении или злоупотреблении алкоголем». Но актер отреагировал, заявив, что эти «частные, сторонние сообщения» были «далеки от проблем и обвинений» в деле винодельни.

В своем последнем заявлении адвокаты Джоли не согласились, заявив, что информация «крайне важна» для обвинений Питта.

Если с бывшей женой у Брэда все печально, а их шестеро детей не хотят иметь с ним ничего общего и даже отказываются от его фамилии, то в отношениях с Инес де Рамон он по-настоящему счастлив. По словам друзей, он не только подумывает о том, чтобы жениться на девушке, но и не против, если она родит ему ребенка.