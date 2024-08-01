Латвийская певица Лайма Вайкуле на вечеринке, посвященной закрытию международного музыкального фестиваля в Юрмале, станцевала на столе во время исполнения песни. Видео опубликовано на фан-странице артистки в TikTok, пишет Гордон.
ВИДЕО ⟩ Лайма Вайкуле на вечеринке после закрытия своего фестиваля в Юрмале станцевала на столе
Перед тем как певица взобралась на стол, там постелили бумагу. Вайкуле взобралась в обуви на стол с помощью стула, продолжая при этом петь. Публика отреагировала на ее танец на столе аплодисментами.
@laima_vaikule_fan #afterparty #юрмала #laimavaikule2024 #лаймавайкуле2024 #макаревич ♬ original sound - laima_vaikule_fan
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