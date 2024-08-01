ФОТО Популярный эстонский рэпер отдает последнюю пару кроссовок, оставшуюся после жестокого ограбления

Уже на следующих выходных, 9 и 10 августа, в Эльва состоится очередной эстонский фестиваль хип-хопа, где помимо хорошей музыки пройдут легендарные соревнования Ballzy по уличному баскетболу и конкурс по свободным броскам.

Победитель этого года сможет унести домой особый приз. Рэпер Генка отдаст кроссовки Nike LeBron 11 Atomic Orange.

«Это единственные кроссовки, которые остались после ограбления, так как ими пользовались», - говорит Генка, указывая, что это были последние кроссовки, в которых он играл в баскетбол. «Впервые эти кроссовки можно было увидеть в первом сезоне шоу Laula mu laulu», - добавил он.

Genka annab paari tosse ära! Фото: Pressifoto

В середине июня появилась новость о том, что в центре Таллинна взломали офисы ресторатора Стена-Эрика Янтсона и рэпера Генки. Воры забрали с собой огромное количество ценных вещей: редкую обувь, настольный компьютер и так далее.

Руководитель Ида-Харьюского процессуального отделения Пыхьяской префектуры заявил Инна Тоатер сообщила, что сумма ущерба, причиненного кражей, первоначально оценивается в 14 тысяч евро.

«Для расследования обстоятельств кражи возбуждено уголовное дело по статье, касающейся кражи, если она совершена путем взлома. Мы до сих пор собираем доказательства и продолжаем работать над тем, чтобы найти воров и украденные предметы» - , добавила Тоатер.

По ее словам, они уже установили личности людей, связанных с кражей или продажей украденных вещей. «Поскольку уголовное дело все еще продолжается, до выяснения всех соответствующих фактов мы не можем комментировать произошедшее более подробно» - , сказала она.

Полиция напоминает, что при обнаружении украденных вещей в социальных сетях или на других торговых площадках, об этом следует немедленно сообщить. Всех, кто стал свидетелем кражи или имеет любую информацию, связанную с инцидентом, полиция просит сообщить об этом по телефону +372 5911 0598.