ГАЛЕРЕЯ Полный зал, премьеры на английском и комплименты от премьер-министра Латвии: Светлана Лобода выступила в Юрмале

Две тысячи человек собрались в зале в предвкушении долгожданного шоу, а еще несколько сотен искали возможности купить распроданные билеты, чтобы попасть на концерт.

Подарком для поклонников стало исполнение мегамикса культовых хитов, которые знаменовали разные этапы творчества артистки, многие из них Светлана Лобода исполнила впервые более чем за 10 лет.

Неожиданно для всех LOBODA, которая давно признавалась, что активно работает над англоязычным материалом, впервые представила публике трек Don’t let him in, который доселе нигде не анонсировала.

Более того, по окончании концерта, после того как публика несколько минут подряд скандировала: «Лобода!», певица эксклюзивно представила англоязычную версию культового трека SUPERSTAR на бис, чем вызвала бурную реакцию у аудитории.

В этот вечер в зале присутствовали и особенно важные гости - премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая после концерта опубликовала фото со Светланой Лободой и поблагодарила ее за прекрасный вечер.

Известно, что Эвика Силиня была на концерте с семьей и отдельно общалась со Светланой Лободой после концерта в гримерке.

«Спасибо, LOBODA, за концерт полный энергии! У украинского голоса в Латвии особенная мелодия» - прокомментировала премьер-министр.

В рамках концерта Лобода также несколько раз обращалась к публике, особенно тепло артистка поблагодарила Латвию за помощь ее родной стране - Украине.

«Нам нужно беречь каждый кусочек нашей прекрасной земли и я очень благодарна Латвии за постоянную поддержку Украины», - обратилась со сцены Лобода.

LOBODA продолжает свой юбилейный концертный тур, совсем скоро уникальную программу артистки услышат в Баку.