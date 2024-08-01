Дженнифер Лопес и Бен Аффлек завершили оформление документов на развод

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, как сообщается, уже оформили все необходимое для развода. Документы «уже готовы, но еще не сданы. Они оформили документы на развод вместе месяц назад, но ждут подходящего момента, чтобы отдать их. В это время они выпустят совместное заявление, в котором расскажут, как сильно любят друг друга и как боролись за то, чтобы все получилось, но не смогли достичь успеха», - говорится в источнике.

В день рождения Дженнифер, когда Бен Аффлек приобрел новый дом в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс за 20 млн долларов, певица завершила сделку по продаже своего пентхауса с четырьмя спальнями в Нью-Йорке стоимостью 23 млн долларов.

Ранее супруги выставили на продажу свой общий дом, который приобрели вскоре после свадьбы. Пару не видели вместе несколько месяцев, на фоне этого супруги постоянно сталкиваются со слухами о расставании.

Напомним, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были обручены в 2002 году, но расторгли помолвку. Пара поженилась в 2022 году, возобновив отношения за год до свадьбы.

Последнее время в сети активно обсуждают слухи о проблемах в браке между актерами, а Бен Аффлек несколько раз был замечен без обручального кольца. Кроме того, актер вывез свои вещи из дома Лопес, пока та была в Европе. Поклонники певицы заметили, что на фоне проблем в отношениях Дженнифер сильно похудела, а Бен якобы снова начал пить.

Как утверждают инсайдеры, Лопес очень расстраивается из-за того, что в прессе ее часто называют виновницей расставания: якобы потому, что Аффлек рядом с ней часто был грустным на публике, а без нее улыбался. Причиной этого называли нежелание Бена Аффлека вести публичный образ жизни, который нравится Лопес.