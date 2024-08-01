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«ТЫ КРУТОЙ!» Наша гордость! Жители Эстонии болели за пловца Крегора Цирка

Limon.ee
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Крегор Цирк.
Крегор Цирк. Фото: Tairo Lutter / Postimees

«Я никогда не видел ничего подобного. Невероятно мощно!» - болели жители Эстонии за Крегора Цирка, который отлично выступил на Олимпиаде.

Перевод: Влада Лаевалинд

25-летний Цирк во вторник установил рекорд Эстонии на дистанции 200 метров баттерфляем и прошел в финал Олимпийских игр, где вчера занял седьмое место.

Жители Эстонии также хвалили Цирка в социальных сетях за его мощное выступление.

«Крегор Цирк, 7-е место на Олимпийских играх! Просто безумие, у меня ком в горле встал, когда он давал интервью и эмоционально рассказывал обо всем этом великом путешествии. Потрясающе!» - написала в соцсети X Рената Лукк.

На родине за эстонского пловца болели и политики Марина Кальюранд и Рийна Солман. «Мы счастливы и благодарны!» - заявила Солман в социальных сетях.

Актер Мярт Аванди также порадовался рекорду Эстонии. «Крегор Цирк, Святой Петр. Побил свой личный рекорд более чем на 1,2 секунды. Я никогда не видел ничего подобного. Невероятно мощно!»

«Выступить лучше всех в самой престижной гонке в своей карьере - это то, чего не могут достичь многие спортсмены, - похвалил пловца спортивный журналист Отт Ярвела в социальных сетях, - только лучшие и самые преданные своему делу могут сделать это. Мощно!»

Радость и гордость выражают и другие жители Эстонии в X:

«Крегор Цирк! Ты крутой! Горжусь!»

«Крегор Цирк! Легенда!»

«Крегор - наша гордость и честь на этих Олимпийских играх!»

«Это можно назвать олимпийским чудом. Потрясающе!»

После финала Цирк сказал Postimees, что он очень счастлив. «Даже просто попасть на Олимпиаду было для меня большой удачей. Все, что здесь происходит, - это бонус. Быть седьмым в финале Олимпиады - это большая гордость», - сказал он.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
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