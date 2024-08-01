«Я никогда не видел ничего подобного. Невероятно мощно!» - болели жители Эстонии за Крегора Цирка, который отлично выступил на Олимпиаде.
«ТЫ КРУТОЙ!» ⟩ Наша гордость! Жители Эстонии болели за пловца Крегора Цирка
Перевод: Влада Лаевалинд
25-летний Цирк во вторник установил рекорд Эстонии на дистанции 200 метров баттерфляем и прошел в финал Олимпийских игр, где вчера занял седьмое место.
Жители Эстонии также хвалили Цирка в социальных сетях за его мощное выступление.
«Крегор Цирк, 7-е место на Олимпийских играх! Просто безумие, у меня ком в горле встал, когда он давал интервью и эмоционально рассказывал обо всем этом великом путешествии. Потрясающе!» - написала в соцсети X Рената Лукк.
На родине за эстонского пловца болели и политики Марина Кальюранд и Рийна Солман. «Мы счастливы и благодарны!» - заявила Солман в социальных сетях.
Актер Мярт Аванди также порадовался рекорду Эстонии. «Крегор Цирк, Святой Петр. Побил свой личный рекорд более чем на 1,2 секунды. Я никогда не видел ничего подобного. Невероятно мощно!»
«Выступить лучше всех в самой престижной гонке в своей карьере - это то, чего не могут достичь многие спортсмены, - похвалил пловца спортивный журналист Отт Ярвела в социальных сетях, - только лучшие и самые преданные своему делу могут сделать это. Мощно!»
Радость и гордость выражают и другие жители Эстонии в X:
«Крегор Цирк! Ты крутой! Горжусь!»
Kregor Zirk! Sa oled nii äss, I am proud! 🏊🏼♂️— Naidä (@kanafilee) July 31, 2024
«Крегор Цирк! Легенда!»
KREGOR ZIRK!!!!!! LEGEND— Sass (@sassdaboss) July 30, 2024
«Крегор - наша гордость и честь на этих Олимпийских играх!»
Kregor on meie uhkus ja au neilt olümpia mängudelt siiani— Toomas Panker (@pankertom1) July 30, 2024
«Это можно назвать олимпийским чудом. Потрясающе!»
Seda saab nimetada olümpiaimeks. Vägev! https://t.co/MUBxPE2kaB— Peep Pahv (@PeepPahv) July 30, 2024
После финала Цирк сказал Postimees, что он очень счастлив. «Даже просто попасть на Олимпиаду было для меня большой удачей. Все, что здесь происходит, - это бонус. Быть седьмым в финале Олимпиады - это большая гордость», - сказал он.