«ТЫ КРУТОЙ!» Наша гордость! Жители Эстонии болели за пловца Крегора Цирка

Перевод: Влада Лаевалинд

25-летний Цирк во вторник установил рекорд Эстонии на дистанции 200 метров баттерфляем и прошел в финал Олимпийских игр, где вчера занял седьмое место.

Жители Эстонии также хвалили Цирка в социальных сетях за его мощное выступление.

«Крегор Цирк, 7-е место на Олимпийских играх! Просто безумие, у меня ком в горле встал, когда он давал интервью и эмоционально рассказывал обо всем этом великом путешествии. Потрясающе!» - написала в соцсети X Рената Лукк.

На родине за эстонского пловца болели и политики Марина Кальюранд и Рийна Солман. «Мы счастливы и благодарны!» - заявила Солман в социальных сетях.

Актер Мярт Аванди также порадовался рекорду Эстонии. «Крегор Цирк, Святой Петр. Побил свой личный рекорд более чем на 1,2 секунды. Я никогда не видел ничего подобного. Невероятно мощно!»

«Выступить лучше всех в самой престижной гонке в своей карьере - это то, чего не могут достичь многие спортсмены, - похвалил пловца спортивный журналист Отт Ярвела в социальных сетях, - только лучшие и самые преданные своему делу могут сделать это. Мощно!»

Радость и гордость выражают и другие жители Эстонии в X:

«Крегор Цирк! Ты крутой! Горжусь!»

Kregor Zirk! Sa oled nii äss, I am proud! 🏊🏼‍♂️ — Naidä (@kanafilee) July 31, 2024

«Крегор Цирк! Легенда!»

KREGOR ZIRK!!!!!! LEGEND — Sass (@sassdaboss) July 30, 2024

«Крегор - наша гордость и честь на этих Олимпийских играх!»

Kregor on meie uhkus ja au neilt olümpia mängudelt siiani — Toomas Panker (@pankertom1) July 30, 2024

«Это можно назвать олимпийским чудом. Потрясающе!»

Seda saab nimetada olümpiaimeks. Vägev! https://t.co/MUBxPE2kaB — Peep Pahv (@PeepPahv) July 30, 2024

После финала Цирк сказал Postimees, что он очень счастлив. «Даже просто попасть на Олимпиаду было для меня большой удачей. Все, что здесь происходит, - это бонус. Быть седьмым в финале Олимпиады - это большая гордость», - сказал он.