Стало известно, почему Кейт Миддлтон делали операцию

Кейт Миддлтон в подростковом возрасте сделали операцию по удалению опухоли из головы. Об этом пишет The Independent.

По словам Роба Джобсона, который написал новую книгу «Кэтрин, принцесса Уэльская», большую часть своей жизни монаршая особа избегала медицинских учреждений, за исключением рождения троих детей и операции на брюшной полости в начале 2024 года.

«Однако в подростковом возрасте, когда она училась в колледже Мальборо, у нее обнаружили опухоль в левой стороне головы, прямо под линией волос», - отметил королевский автор.

Кэрол Миддлтон немедленно отвезла старшую дочь в больницу, где ей сделали операцию.

После медицинского вмешательства остался маленький шрам, который был замечен во время первых почти королевских выходов Кейт в 2001 году. Позже Дворец опубликовал заявление, в котором говорилось: «Шрам связан с детской операцией». Поскольку многие считали, что это может свидетельствовать о наличии парика на голове жены принца Уильяма.

В начале 2024 года стало известно, что Кэтрин, принцесса Уэльская, перенесла операцию на брюшной полости по неназванным причинам. А впоследствии монаршая персона откровенно рассказала миру о своей борьбе с раком, который обнаружили в ходе операции.

За этот год Миддлтон лишь дважды официально выходила на публику: во время парада короля в июне и на финале Уимблдона в июле.

Считается, что принцесса снова останется вне поля зрения общественности некоторое время, поскольку она продолжает лечение онкологии.