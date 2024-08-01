Брэд Питт резко отреагировал на аварию сына Пакса

Голливудский актер Брэд Питт «смущен» и расстроен тем, что не смог поговорить со своим сыном Паксом, который находится в больнице после того, как врезался на скутере в заднюю часть автомобиля в Лос-Анджелесе в конце июля 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

«Брэд расстроен и обеспокоен аварией Пакса, но он не может с ним связаться», - рассказал источник издания.

Актер хотел связаться с Паксом или навестить его в больнице, однако никто не отвечает на звонки Брэда. К тому же, многодетный отец считает, что его ребенок должен ездить в машине, а не на скутере без шлема.

Полиция подтвердила, что приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли не носил шлем, когда его электрический байк проехал по задней части автомобиля, который остановился на красный свет. Пакс сразу пожаловался на боль в голове и бедре после аварии, поэтому его немедленно доставили в больницу.

Анджелина Джоли «находится рядом с ним в больнице», где Пакс остается в стабильном состоянии.

Пакс был отдален от Брэда Питта после предполагаемого домашнего насилия в частном самолете с бывшей женой Анджелиной в 2016 году. Именно после этого звездная экс-пара начала бракоразводный процесс, который затянулся на многие годы.

Пакса усыновили из детского дома во Вьетнаме, когда ему было три года.