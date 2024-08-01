«57 лет – и всё еще одна из самых горячих женщин на планете». Сальма Хайек поделилась фото в бикини

Актриса и супруга миллиардера Франсуа-Анри Пино находится в отличной форме и иногда делится с подписчиками снимками в бикини. Фолловеры в восторге от фигуры актрисы. Один из них назвал знаменитость «одной из самых горячих женщин на Земле».

«57 лет - и всё еще одна из самых горячих женщин на планете», «Королева», «Горячая мама с большим сердцем», «Арестуйте ее за ускорение глобального потепления!», «Стареет как хорошее вино», - пишут пользователи в комментариях.

Ранее мексиканская актриса приняла участие в эстафете олимпийского огня в Париже. Сальма стала одной из немногих знаменитостей, кому выпала честь принять участие в мероприятии в преддверии Олимпиады, которая стартовала 26 июля.

Сальма Хайек. Фото: J.E.E/SIPA