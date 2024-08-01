Макс Барских ответил, почему полностью отказался от русского: «Язык - это идентичность»

Как известно, после 24 февраля 2022 года артист выразил четкую позицию относительно войны в Украине, хотя до этого гастролировал по России. Он перестал исполнять на концертах русскоязычные треки и большинство своих хитов перевел на украинский. Более того, сейчас Максим даже отказывается говорить на русском на публике.

Так было, в частности, и в Юрмале во время музыкального фестиваля Лаймы Вайкуле Laima Rendezvous Jūrmala 2024, где Барских выступал. Во время общения с журналистами певец говорил с ними на английском.

В интервью латвийскому телеканалу TV3 знаменитость признался, почему решил окончательно отказаться от русского. По его словам, с начала 2022 года он начал детально изучать историю Украины. Тогда артист понял, что Россия сотнями лет пыталась искоренить украинский язык и культуру и насаждала свою.

У Барских твердая позиция относительно языка. Он отмечает, что язык - это не просто средство общения, а идентичность народа. Сейчас певец выпускает песни на украинском и английском языках.

«Когда началась война, я начал глубже интересоваться историей, и понял, что таким был план России со времен, когда Украина стала независимой. Россияне всегда распространяли нарратив, что если ты говоришь по-русски - ты более цивилизованный, если на украинском, то ты человек из села и все так к тебе и будут относиться. Честно говоря, я в детстве не разговаривал на украинском. Эта мысль, которую навязывала Россия, была со мной все время, и я, к сожалению, с ней соглашался. Язык - это бесспорно идентичность и за нее важно бороться. И это то, что отличает нас от других», - подчеркнул Макс.