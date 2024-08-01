КАКАЯ ДИКОСТЬ! Стоимость билетов на концерт Тейлор Свифт в рамках европейского тура, мягко говоря, удивляет

Грандиозное турне певицы, под названием Eras, также привело к росту цен в гостиничном бизнесе, поскольку жители Северной Америки массово устремились в Европу, где благодаря более жестким законам о защите прав потребителей билеты на концерт любимой певицы могут стоить на 80 процентов меньше, чем у них на родине, сообщает издание Reuters.