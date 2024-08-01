Американская поп-звезда Тейлор Свифт этим летом даст более 40 концертов в 18 городах Европы. Перекупщики билетов спешат на этом озолотиться, и у них это здорово получается!
Для подписчиков
КАКАЯ ДИКОСТЬ! ⟩ Стоимость билетов на концерт Тейлор Свифт в рамках европейского тура, мягко говоря, удивляет
Грандиозное турне певицы, под названием Eras, также привело к росту цен в гостиничном бизнесе, поскольку жители Северной Америки массово устремились в Европу, где благодаря более жестким законам о защите прав потребителей билеты на концерт любимой певицы могут стоить на 80 процентов меньше, чем у них на родине, сообщает издание Reuters.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.