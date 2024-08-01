ФОТО Пугачева посетила концерт Козловского в Юрмале

Примадонна посетила музыкальный спектакль Данилы Козловского Frank. В своих социальных сетях она прокомментировала увиденное, поблагодарив актера: «Праздник Души и Таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль FRANK привёл всех в восторг!».



Frank - это личная история актера, которую он рассказал в своем one man show.

Воспоминания о детстве и семье, первой любви и учебе в кадетском корпусе, кумирах юности - все это можно было услышать из первых уст в искреннем и правдивом монологе. И, конечно, насладиться бессмертными песнями Фрэнка Синатры - любимого певца Данилы Козловского, которые исполнял сам актер.

Максим Галкин и Алла Пугачева на концерте Данилы Козловского Фото: No personīgā arhīva.

Напомним, с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями.



Видео: Максим Галкин и Алла Пугачева прибыли на заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala