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ФОТО Пугачева посетила концерт Козловского в Юрмале

rus.tvnet.lv
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Примадонна российской эстрады Алла Пугачева совсем недавно снова показалась на публике в Юрмале, свидетельствует ее фото в Instagram. 

Примадонна посетила музыкальный спектакль Данилы Козловского Frank. В своих социальных сетях она прокомментировала увиденное, поблагодарив актера: «Праздник Души и Таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль FRANK привёл всех в восторг!». 

Frank - это личная история актера, которую он рассказал в своем one man show.

Воспоминания о детстве и семье, первой любви и учебе в кадетском корпусе, кумирах юности - все это можно было услышать из первых уст в искреннем и правдивом монологе. И, конечно, насладиться бессмертными песнями Фрэнка Синатры - любимого певца Данилы Козловского, которые исполнял сам актер.

Максим Галкин и Алла Пугачева на концерте Данилы Козловского
Максим Галкин и Алла Пугачева на концерте Данилы Козловского Фото: No personīgā arhīva.

Напомним, с 26 по 28 июля в концертном зале «Дзинтари» прошел ежегодный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями.

Видео: Максим Галкин и Алла Пугачева прибыли на заключительный день фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala

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