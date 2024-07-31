Прогуливаясь между прилавками, можно насладиться ароматом свежих продуктов, увидеть яркие краски овощей и фруктов. Но, помимо всей атмосферы, всех интересует один важный вопрос: а сколько же все это стоит? Наш репортер выяснила насколько же разнятся цены на рынках Таллинна и Риги. Смотрите фото!
ФОТО ⟩ Неожиданно! Смотрите, как отличаются цены на рынке в Таллинне и в Риге
Если провести сравнение цен на рынках Таллинна и Риги, становится очевидно, что наши южные соседи могут похвастаться более выгодными предложениями на некоторую продукцию. Так ли это на самом деле?
Таллинн: грибы, ягоды и... Удивительные цены!
Таллиннский центральный рынок - это как лесной праздник. Лисички стоят от 6,50 до 9,50 евро за килограмм. Очень хорошая цена, поскольку меньше месяца назад эти яркие грибочки можно было купить за 15-17 евро.
Лесная черника - просто находка, но за нее придется отдать от 6 евро за килограмм. Самая дешевая литовская садовая черника стоит 5,90 евро за килограмм. За эстонской малиной стояла небольшая очередь. На малине было два ценника: 5,50 за полкило и 11 евро за килограмм. Килограмм молдавской вишни стоит 4,80 евро.
На таллиннском центральном рынке практически нет эстонских яблок. Обойдя весь рынок, нашелся только один прилавок с ними. За килограмм маленьких румяных яблочек вам придется заплатить 4,90 евро. Но не огорчайтесь! Продавец заверил, что скоро прилавки будут «трещать от яблочного изобилия». А пока есть тоже достойная замена местным яблокам. «Польские яблоки гораздо дешевле эстонских и ничуть не хуже», - отметил продавец. Цена за килограмм - 3,50 евро.
Однако, не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд
На центральном рынке найдется клубника со всех стран Балтии. Самая дешевая клубника - литовская. Она стоит 4,90 за килограмм, клубника из Латвии дороже на 40 центов. Ее цена - 5,50 евро, а наша эстонская клубника стоит почти 8 евро за килограмм!
Что касается мясной продукции? Мясо тоже не самое дешевое: фарш из свинины и говядины - 4,90 евро за килограмм, а за килограмм свинины - 5,80 евро. Говядина на кости самая дорогая - 9,20 евро за килограмм.
Цены на латвийские лисички кусаются
Тут вам не просто грибы, а настоящая «грибная» роскошь. За лисички вы отдадите целых 12 евро за килограмм, что почти в два раза дороже, чем в Таллинне.
Садовая черника недешевая - 12 евро за килограмм, но килограммовых коробочек на прилавках нет. Есть только контейнеры по 250 грамм за 3 евро и по полкило за 6 евро. Можно найти и прилавки с лесной черникой, где килограмм ягоды стоит 6,50 евро. Вишня из Латвии - настоящая находка: всего 3,80 евро за килограмм.
А латвийские яблоки - праздник для кошелька всего 2,50 евро за килограмм. И свинина всего 5 евро за килограмм, в то время как говядина на кости - 7,50 евро за килограмм.
Если вы ищете ягоды и грибы, то ехать далеко не придется! Центральный рынок порадует вас приятными ценами на ягоды и грибы. Но если вдруг вы окажетесь на центральном рижском рынке, то сможете сэкономить пару евро на мясной продукции и латвийских яблоках.