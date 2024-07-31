ФОТО Неожиданно! Смотрите, как отличаются цены на рынке в Таллинне и в Риге

Если провести сравнение цен на рынках Таллинна и Риги, становится очевидно, что наши южные соседи могут похвастаться более выгодными предложениями на некоторую продукцию. Так ли это на самом деле?

Таллинн: грибы, ягоды и... Удивительные цены!

Таллиннский центральный рынок - это как лесной праздник. Лисички стоят от 6,50 до 9,50 евро за килограмм. Очень хорошая цена, поскольку меньше месяца назад эти яркие грибочки можно было купить за 15-17 евро.

Цена на лисички в Таллинне. Фото: Postimees

Лесная черника - просто находка, но за нее придется отдать от 6 евро за килограмм. Самая дешевая литовская садовая черника стоит 5,90 евро за килограмм. За эстонской малиной стояла небольшая очередь. На малине было два ценника: 5,50 за полкило и 11 евро за килограмм. Килограмм молдавской вишни стоит 4,80 евро.

На таллиннском центральном рынке практически нет эстонских яблок. Обойдя весь рынок, нашелся только один прилавок с ними. За килограмм маленьких румяных яблочек вам придется заплатить 4,90 евро. Но не огорчайтесь! Продавец заверил, что скоро прилавки будут «трещать от яблочного изобилия». А пока есть тоже достойная замена местным яблокам. «Польские яблоки гораздо дешевле эстонских и ничуть не хуже», - отметил продавец. Цена за килограмм - 3,50 евро.

Однако, не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд