ВИДЕО Самая необычная модель одежды для людей!

Пес с удовольствием позирует на камеру и терпеливо относится к тому, что на него надевают неудобную одежду.

Фотографии и видео Сяопай циркулируют в Интернете уже около года, и практически все они получили миллионы просмотров и тысячи комментариев. Наблюдение за тем, как доберман примеряет человеческую одежду на камеру, увлекло пользователей по всему миру.

При всей популярности о Сяопае в Интернете - минимум информации. Благодаря дотошным сетевым детективам удалось выяснить не только кличку животного, но и то, что он живет в Чунцине, одном из крупнейших городов Китая.

Кроме одежды, пес рекламирует и аксессуары.

Впервые клипы с этим доберманом появились не в TikTok, а в его китайской версии Douyin в аккаунте с никнеймом yizhikuokuo, а уже затем пошли «гулять» по другим ресурсам. Недавно кадры с собакой, позирующей в человеческой одежде были опубликованы на YouTube-канале Woof World, и это породило новую волну интереса к необычной модели.