Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ВИДЕО Самая необычная модель одежды для людей!

Limon.ee
Copy
Фото: Shutterstock / illustreeriv

Стильный доберман по кличке Сяопай из Китая прославился на весь мир после того, как видео с животным, одетым в мужские рубашки и пиджаки, стали вирусными, пишет Oddity Central.

Пес с удовольствием позирует на камеру и терпеливо относится к тому, что на него надевают неудобную одежду.

@dobermannation #Repost ♬ original sound - Doberman Nation

Фотографии и видео Сяопай циркулируют в Интернете уже около года, и практически все они получили миллионы просмотров и тысячи комментариев. Наблюдение за тем, как доберман примеряет человеческую одежду на камеру, увлекло пользователей по всему миру.

При всей популярности о Сяопае в Интернете - минимум информации. Благодаря дотошным сетевым детективам удалось выяснить не только кличку животного, но и то, что он живет в Чунцине, одном из крупнейших городов Китая.

Кроме одежды, пес рекламирует и аксессуары.

Впервые клипы с этим доберманом появились не в TikTok, а в его китайской версии Douyin в аккаунте с никнеймом yizhikuokuo, а уже затем пошли «гулять» по другим ресурсам. Недавно кадры с собакой, позирующей в человеческой одежде были опубликованы на YouTube-канале Woof World, и это породило новую волну интереса к необычной модели.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх