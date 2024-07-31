Зять 77-летнего Шварценеггера показал актера с внуками на редких фото

По этому случаю его дочь Кэтрин и зять, актер Крис Пратт поздравили знаменитость в Instagram. В частности, звезда «Стражей Галактики» опубликовал с тестем фото, как он играет с ним в шахматы и позирует во дворе. Также Крис показал милое фото звезды «Терминатора» с двумя внучками на кухне и необычным домашним животным - свиньей.

«С днем рождения, Арнольд! Вы неповторим. С нетерпением жду еще один год мудрых советов, хороших сигар, шахматных трюков и кормления домашним печеньем многих животных, живущих на вашей кухне», - с юмором поздравил тестя Пратт.

В свою очередь, Кэтрин также поздравила папу с 77-летием, опубликовав ряд архивных фото с ним. В частности, как в детстве играет с ним, а во взрослом возрасте позирует на отдыхе.

«С днем рождения, папа! Мы тебя любим», - восхитила подписью фото дочь актера.

Напомним, недавно Кэтрин Шварценеггер заинтриговала поклонников своей предполагаемой третьей беременностью и показала заметно округлившийся живот.