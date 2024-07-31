Принцев Уильяма и Гарри постигла утрата

Королева Елизавета II признавалась, что Роберт был единственным из ее личных секретарей, которого она держала на руках.

Феллоуз был самым важным советником покойной королевы Елизаветы II в период с 1990 по 1999 год. Уйдя с этого поста, до ее смерти в 2022 году он оставался дополнительным конюшим Ее Величества. Кстати, его в сериале «Корона» сыграл актер Эндрю Хэвилл.

Лорд Феллоуз родился в Сандрингеме в 1941 году в семье сэра Уильяма «Билли» Феллоуза, управляющего поместьем с 1936 по 1964 год. Его мать Джейн Феллоуз была дочерью бригадного генерала Алджернона Фергюсона, верховного шерифа Нортгемптоншира и прадеда Сары, герцогини Йоркской.

Согласно некрологу, опубликованному в «Таймс», одной из первых людей, приветствовавших его после его рождения, была тогдашняя принцесса Елизавета. Позже она сказала: «Роберт - единственный из моих личных секретарей, которого я держала на руках».

Он учился в Итонском колледже, где был известен как «ходячий Висден» из-за его впечатляющих познаний в крикете, но так и не поступил в университет. Вместо учебы он отправился служить в шотландскую гвардию и провел три года в армии с 1960 по 1963 год.

Уйдя в отставку, он отправился в Сити, чтобы работать на дисконтных брокеров Аллена, Харви и Росса.