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Принцев Уильяма и Гарри постигла утрата

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Принц Уильям.
Принц Уильям. Фото: OLI SCARFF

Лорд Роберт Феллоуз, муж сестры покойной принцессы Дианы, Джейн, скончался в возрасте 82 года, сообщает Entertainment Daily. Причина смерти, а также дата похорон пока не разглашаются.

Королева Елизавета II признавалась, что Роберт был единственным из ее личных секретарей, которого она держала на руках.

Феллоуз был самым важным советником покойной королевы Елизаветы II в период с 1990 по 1999 год. Уйдя с этого поста, до ее смерти в 2022 году он оставался дополнительным конюшим Ее Величества. Кстати, его в сериале «Корона» сыграл актер Эндрю Хэвилл.

Лорд Феллоуз родился в Сандрингеме в 1941 году в семье сэра Уильяма «Билли» Феллоуза, управляющего поместьем с 1936 по 1964 год. Его мать Джейн Феллоуз была дочерью бригадного генерала Алджернона Фергюсона, верховного шерифа Нортгемптоншира и прадеда Сары, герцогини Йоркской.

Согласно некрологу, опубликованному в «Таймс», одной из первых людей, приветствовавших его после его рождения, была тогдашняя принцесса Елизавета. Позже она сказала: «Роберт - единственный из моих личных секретарей, которого я держала на руках».

Он учился в Итонском колледже, где был известен как «ходячий Висден» из-за его впечатляющих познаний в крикете, но так и не поступил в университет. Вместо учебы он отправился служить в шотландскую гвардию и провел три года в армии с 1960 по 1963 год.

Уйдя в отставку, он отправился в Сити, чтобы работать на дисконтных брокеров Аллена, Харви и Росса.

В 1977 году Феллоуз стал помощником личного секретаря королевы, а год спустя, в 1978 году, женился на леди Джейн Спенсер, а Диана была подружкой невесты на их свадьбе. В браке у них родились трое детей - Александр, Элеонора и Лора, крестная мать принцессы Шарлотты.

Он поднялся по служебной лестнице в Букингемском дворце и сначала стал заместителем личного секретаря в 1986 году, а затем сменил сэра Уильяма Хезелтайна на посту личного секретаря в 1990-м.

Вскоре после того, как он вступил в эту должность, Ромерт помог королеве пережить то, что она назвала своим annus horribilis в 1992 году, когда принц Карл воевал с Дианой, принц Эндрю расстался с Сарой, принцесса Анна развелась, Виндзорский замок загорелся, а общественное мнение обратилось против членов королевской семьи.

В 1997 году, когда умерла Диана, королева в момент своей смерти находилась в Балморале, и ее раскритиковали за то, что она не поехала в Лондон раньше. Говорят, что лорд Феллоуз посчитал такую ​​критику несправедливой, но в конце концов решил, что необходимо сменить направление, и ускорил ее возвращение в Лондон.

Именно он написал первый вариант ее обращения к нации, который получил широкую похвалу, когда в нем Елизавета II называет себя «вашей королевой и бабушкой».

Позже лорд стал тем, кто публично опроверг утверждения владельца Harrods Мохамеда Аль-Файеда о том, что он был причастен к заговору с целью убийства его сына Доди и принцессы Дианы.

В 1999 году Феллоуз передал полномочия своему заместителю сэру Робину Жанврину и вернулся в город, чтобы возглавить Barclays Private Bank. Он также стал пожизненным пэром после ухода из королевской семьи, а также работал тайным советником и председателем Фонда тюремной реформы

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