Лорд Роберт Феллоуз, муж сестры покойной принцессы Дианы, Джейн, скончался в возрасте 82 года, сообщает Entertainment Daily. Причина смерти, а также дата похорон пока не разглашаются.
Принцев Уильяма и Гарри постигла утрата
Королева Елизавета II признавалась, что Роберт был единственным из ее личных секретарей, которого она держала на руках.
Феллоуз был самым важным советником покойной королевы Елизаветы II в период с 1990 по 1999 год. Уйдя с этого поста, до ее смерти в 2022 году он оставался дополнительным конюшим Ее Величества. Кстати, его в сериале «Корона» сыграл актер Эндрю Хэвилл.
Лорд Феллоуз родился в Сандрингеме в 1941 году в семье сэра Уильяма «Билли» Феллоуза, управляющего поместьем с 1936 по 1964 год. Его мать Джейн Феллоуз была дочерью бригадного генерала Алджернона Фергюсона, верховного шерифа Нортгемптоншира и прадеда Сары, герцогини Йоркской.
Согласно некрологу, опубликованному в «Таймс», одной из первых людей, приветствовавших его после его рождения, была тогдашняя принцесса Елизавета. Позже она сказала: «Роберт - единственный из моих личных секретарей, которого я держала на руках».
Он учился в Итонском колледже, где был известен как «ходячий Висден» из-за его впечатляющих познаний в крикете, но так и не поступил в университет. Вместо учебы он отправился служить в шотландскую гвардию и провел три года в армии с 1960 по 1963 год.
Уйдя в отставку, он отправился в Сити, чтобы работать на дисконтных брокеров Аллена, Харви и Росса.
В 1977 году Феллоуз стал помощником личного секретаря королевы, а год спустя, в 1978 году, женился на леди Джейн Спенсер, а Диана была подружкой невесты на их свадьбе. В браке у них родились трое детей - Александр, Элеонора и Лора, крестная мать принцессы Шарлотты.
Он поднялся по служебной лестнице в Букингемском дворце и сначала стал заместителем личного секретаря в 1986 году, а затем сменил сэра Уильяма Хезелтайна на посту личного секретаря в 1990-м.
Вскоре после того, как он вступил в эту должность, Ромерт помог королеве пережить то, что она назвала своим annus horribilis в 1992 году, когда принц Карл воевал с Дианой, принц Эндрю расстался с Сарой, принцесса Анна развелась, Виндзорский замок загорелся, а общественное мнение обратилось против членов королевской семьи.
В 1997 году, когда умерла Диана, королева в момент своей смерти находилась в Балморале, и ее раскритиковали за то, что она не поехала в Лондон раньше. Говорят, что лорд Феллоуз посчитал такую критику несправедливой, но в конце концов решил, что необходимо сменить направление, и ускорил ее возвращение в Лондон.
Именно он написал первый вариант ее обращения к нации, который получил широкую похвалу, когда в нем Елизавета II называет себя «вашей королевой и бабушкой».
Позже лорд стал тем, кто публично опроверг утверждения владельца Harrods Мохамеда Аль-Файеда о том, что он был причастен к заговору с целью убийства его сына Доди и принцессы Дианы.
В 1999 году Феллоуз передал полномочия своему заместителю сэру Робину Жанврину и вернулся в город, чтобы возглавить Barclays Private Bank. Он также стал пожизненным пэром после ухода из королевской семьи, а также работал тайным советником и председателем Фонда тюремной реформы