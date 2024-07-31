Объятия и поцелуй президента Франции Эммануэля Макрона с министром спорта вызвали бурю эмоций

Фотография 46-летнего президента Франции Эммануэля Макрона, которого целует министр спорта Амели Удеа-Кастера на Олимпийских играх в Париже, вызвала переполох в этой известной относительно свободными нравами стране, пишет Newsweek.

Момент поцелуя был запечатлен информационным агентством Agence France-Presse на церемонии открытия Олимпийских игр. На фото видно, как Удеа-Кастера берет голову Макрона в руки и целует его в щеку.

Справа можно увидеть Габриэля Атталя, премьер-министра Франции, смотрящего в другую сторону.

«Французы влюбились в Игры», - сказала бывшая теннисистка Удеа-Кастера после церемонии открытия, которая, под ее руководством, стала первой в истории Олимпийских игр, проходившей за пределами стадиона.

В свою очередь Макрон заявил, что люди «будут говорить об играх следующие 100 лет», и что две недели соревнований в Париже «заставят гордиться всю Францию».

Французский женский журнал Madame Figaro первым обратил внимание на объятия Макрона с Удеа-Кастерой, назвав это «любопытным поцелуем». В публикации говорится, что Удеа-Кастера «определенно знает, как заставить людей говорить о ней».

Пользователи социальных сетей быстро отреагировали на поцелуй, назвав его «старомодными сплетнями в стиле Одри Хепберн, гламуром, стилем и страстью». Другие пошутили, что Удеа-Кастера, должно быть, любит свою работу.

Шутники не обошли стороной и предполагаемую реакцию первой леди Франции Брижит Макрон. В одном из постов на X опубликовали ролик, где она решительно и быстро идет вдоль реки. Видео сопровождает текст: «Бриджит Макрон, когда она увидела, как Амели Удеа-Кастера целует Макрона…»

Brigitte Macron quand elle a vu Amélie Oudéa-Castéra, faire la bise à Macron... 😭💀 pic.twitter.com/qh4ER0mlsM — Nigalee_AS ☄️🪂 /𝕏 (@Nigalee_AS) July 30, 2024

Как многие отмечают, поцелуй в щеку является типичным проявлением привязанности и праздника во Франции. А вот объятия и рука на шее, прижимающая целуемого к себе, - это уже не совсем о повседневном.

Амели - ровесница Макрона, бывшая теннисистка. Она уже 18 лет в браке с банкиром Фредериком Удеа - генеральным директором Société Générale. В их семье три сына, которым 18, 16 и 13 лет.