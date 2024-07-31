На выходных в Таллинне вспыхнет пламя рока и металла: четыре группы на одной сцене

Kinomaja наполнится энергией рока и металла на живом концерте Neural Overdrive.

Это музыкальное событие погрузит вас в мир мощных гитарных риффов, захватывающих ритмов ударных и разнообразных мелодий. Талантливые музыканты из Эстонии готовят вечер, где каждый найдет что-то для себя, будь то альтернативный рок, ню-метал или металкор.

Группы обещают зарядить публику неповторимыми эмоциями, потрясти пространство громким и драйвовым звуком и создать неповторимую атмосферу.

В этот вечер на одной сцене выступят четыре группы:

VIOLETSCAPE: альтернативный рок с энергичными мелодиями и яркой харизмой.

NARⱯSANTI: захватывающая смесь ню-метала, металкора, джента и электроники. Они заставят вас пережить весь спектр эмоций.

Pale Alison: воодушевляющая альтернативная рок-группа, умело сочетающая мягкость мелодий с острыми металкорными риффами.

Chervy: ню-металкор группа, ломая стереотипы, заряжает публику энергией.

Готовьтесь к мощным ударным и экстремальному вокалу. Больше информации найдете ЗДЕСЬ!