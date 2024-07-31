Тест на отцовство открыл мужчине шокирующую правду: «Я не знаю, что из всего этого выйдет»

Он рассказал, что на третьем десятке был настоящим сердцеедом, а его девушка, с которой он встречался довольно непродолжительное время, вскоре забеременела. Однако, поскольку в то время у нее было несколько разных партнеров, она сделала тест на отцовство.

Мужчина, пожелавший остаться неизвестным, написал на Reddit: «Результаты подтвердили, что отец не я. Точка! С тех пор я больше не думал об этом». Однако в 2017 году мужчина решил сделать ДНК-тест дома, потому что интересовался родословной и историей семьи. Он получил результаты и продолжил жить как обычно.

Но все изменилось месяц назад, когда с ним снова связались...

Ему сообщили, что один 23-летний молодой человек не знал, кто его отец, и решил сделать тест на отцовство. «Угадайте, кто его отец? Да, два теста, которые мы оба прошли, привели нас друг к другу... Я был совершенно потрясен и не знал, что сказать. Семья женщины, должно быть, все это время думала, что я каким-то образом подделал тест на отцовство (а это не так...), так что я никогда не узнаю, что произошло», - пишет мужчина.

Хотя он признается, что немного расстроен таким развитием событий, он очень хочет встретиться со своим сыном: «В ближайшие выходные я впервые увижу своего почти 23-летнего сына. Кроме того, он познакомится с моей женой, моей 26-летнюю дочерью и тремя другими сыновьями, которым 11, 12 и 14 лет».

«Я до сих пор не могу поверить, что это действительно происходит. Так много эмоций, которые пошатнули мое душевное состояние. В конце прошлой недели я нашел группу поддержки в Facebook», - говорит мужчина.

Кажется, что после всех этих лет молодой человек просто хочет знать, кто его семья. «Когда он был младенцем, его усыновила бабушка, и, похоже, у него было очень хорошее воспитание в маленьком городке. Я не знаю, что из всего этого выйдет», - пишет новоиспеченный отец 23-летнего молодого человека.