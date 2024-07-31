Максим Галкин прямо на сцене жестко высмеял Киркорова

Так, Галкин на огромную аудиторию сказал, что Пугачева знает только несколько слов на латышском языке.

«Это у нее от предыдущего», - сказал шоумен, намекая на первого мужа Пугачевой Миколаса Орбакаса.

Затем он исправил себя и уточнил, что имел в виду путиниста Филиппа Киркорова.

«А, нет, это не предыдущий. От предыдущего у нее только перья остались», - добавил Галкин.

Публика позитивно отреагировала на его шутку и буквально взорвалась от смеха. В очередной раз Галкин, который поддерживает Украину, сорвал аплодисменты.

Напомним, также на фестивале в Юрмале Максим Галкин спел украинскую песню «Смерека».