Юморист Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой посетил фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву» в Юрмале. В один из дней он вышел на сцену и жестко подколол бывшего супруга примадонны - Филиппа Киркорова.
Максим Галкин прямо на сцене жестко высмеял Киркорова
Так, Галкин на огромную аудиторию сказал, что Пугачева знает только несколько слов на латышском языке.
«Это у нее от предыдущего», - сказал шоумен, намекая на первого мужа Пугачевой Миколаса Орбакаса.
Затем он исправил себя и уточнил, что имел в виду путиниста Филиппа Киркорова.
«А, нет, это не предыдущий. От предыдущего у нее только перья остались», - добавил Галкин.
Публика позитивно отреагировала на его шутку и буквально взорвалась от смеха. В очередной раз Галкин, который поддерживает Украину, сорвал аплодисменты.
Напомним, также на фестивале в Юрмале Максим Галкин спел украинскую песню «Смерека».
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