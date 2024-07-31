Принц Уильям запретил Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы

Задолго до свадьбы герцогов Сассекских отношения между братьями испортились. Уильям считал развитие романа Гарри и Меган слишком быстрым.

В отрывке из будущей книги «Кэтрин, принцесса Уэльская» эксперт Роберт Джобсон рассказал, что нынешний наследник престола призвал своего младшего брата «охладить отношения», подарив Меган Маркл шанс приспособиться к монаршему образу жизни, прежде чем заключать официальный брак.

По словам королевского корреспондента и автора, принц Уильям был обеспокоен скоротечными отношениями Гарри и Меган.

Будущий король настоял, чтобы избранница его младшего брата не носила на свадьбе украшения покойной принцессы Дианы и даже просил об этом королеву Елизавету II.

«Хотя его жене Кэтрин было разрешено носить некоторые», - добавил Джобсон.

Уильям подарил принцессе Кэтрин знаменитое кольцо с 12-каратным сапфиром и бриллиантом покойной принцессы Дианы. Изначально реликвия принадлежала принцу Гарри, однако он решил отдать ее брату, который женился в 2011 году. А Гарри и Меган заключили брак через семь лет после этого.

Королевский автор рассказывает, что отношения между братьями ухудшились задолго до того, как Меган Маркл присоединилась к королевской семье.

«Гарри утверждал, что доброжелательность Уильяма и Кэтрин исчезла задолго до подготовки к его свадьбе», - рассказывает Джобсон.

Между тем Гарри чувствовал себя оскорбленным. Его отношения с братом быстро ухудшились. В мемуарах «Запасной» герцог Сассекский даже рассказывал о драке с Уильямом на фоне ссоры из-за Меган Маркл.