ПРОБЛЕМА В ЦЕНЕ? На дом, в котором жил президент Арнольд Рюйтель, не нашлось покупателя

В течение многих лет в доме жил Иоганнес Кябин, первый секретарь ЦК КП Эстонии, а затем председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. До переезда Арнольда Рюйтеля в этот дом в Нымме находилась резиденция посла Финляндии. Президент Рюйтель переехал с семьей в дом на улице Кааре в сентябре 2006 года, когда в Кадриоргском дворце шел ремонт. Позже президент выразил желание купить этот дом, но государство решило не передавать его Рюйтелю. Однако в июне 2024 года дом был выставлен на продажу по стартовой цене 585 000 евро. Аукцион завершился в 14.00 30 июля. Объявление и фотографии дома смотрите ЗДЕСЬ.