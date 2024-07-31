В середине июня государство выставило на продажу здание с богатой историей по адресу Кааре, 10 в Нымме, где долгое время жил президент Арнольд Рюйтель. Стартовая цена составляла 585 000 евро. Аукцион завершился 30 июля. По словам маклера фирмы Riigi Kinnisvara AS, дом все еще не продан и вскоре будет выставлен на продажу снова.
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ПРОБЛЕМА В ЦЕНЕ? ⟩ На дом, в котором жил президент Арнольд Рюйтель, не нашлось покупателя
Утром 14 июня в государственные списки недвижимости был внесен жилой дом, находящийся по адресу Кааре, 10 в Нымме, еще во времена Первой Эстонской Республики.
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