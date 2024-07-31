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ПРОБЛЕМА В ЦЕНЕ? На дом, в котором жил президент Арнольд Рюйтель, не нашлось покупателя

Трийн Роос
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Недвижимость, которая находится по адресу Кааре, 10 в Нымме.
Недвижимость, которая находится по адресу Кааре, 10 в Нымме. Фото: Riigi Kinnisvara AS

В середине июня государство выставило на продажу здание с богатой историей по адресу Кааре, 10 в Нымме, где долгое время жил президент Арнольд Рюйтель. Стартовая цена составляла 585 000 евро. Аукцион завершился 30 июля. По словам маклера фирмы Riigi Kinnisvara AS, дом все еще не продан и вскоре будет выставлен на продажу снова.

Утром 14 июня в государственные списки недвижимости был внесен жилой дом, находящийся по адресу Кааре, 10 в Нымме, еще во времена Первой Эстонской Республики.

В течение многих лет в доме жил Иоганнес Кябин, первый секретарь ЦК КП Эстонии, а затем председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР. До переезда Арнольда Рюйтеля в этот дом в Нымме находилась резиденция посла Финляндии. Президент Рюйтель переехал с семьей в дом на улице Кааре в сентябре 2006 года, когда в Кадриоргском дворце шел ремонт. Позже президент выразил желание купить этот дом, но государство решило не передавать его Рюйтелю. Однако в июне 2024 года дом был выставлен на продажу по стартовой цене 585 000 евро. Аукцион завершился в 14.00 30 июля. Объявление и фотографии дома смотрите ЗДЕСЬ.

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