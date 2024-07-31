ВИДЕО Венеция в Нарве: местные жители плавали в центре города на надувном матрасе

Сильный дождь, прошедший в Нарве во вторник, затопил кольцевую развязку. Несмотря на то, что так много автомобилей были вынуждены остановиться и перестать работать, ситуация была забавной для молодых людей.

В Facebook группе Narva Traffic поделились видео, на котором молодые люди веселятся с надувным матрасом в центре города.

«Не нужно идти к морю», - написал человек, снявший видео. «Нарвитяне самые жизнерадостные и находчивые», - отметил кто-то в комментариях.

Всего за пару дней это видео набрал большое количество просмотров. «Как в Венеции на гондоле», - шутит кто-то.

Забавное видео распространилось и в TikTok, где всего за один день оно набрало около 30 000 просмотров. «Сколько я живу в Нарве, такого никогда не было», - заметил кто-то. «По крайней мере, хоть кто-то получил пользу от наводнения!» - отмечает другой комментатор.

«Венеция в центре города... и никому нет дела... Надо идти к мэру!» - шутят люди.