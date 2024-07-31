ВИДЕО «Надеемся, что никто в нас не въедет!» На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль выехал на встречную полосу

В группе Liiklusinfo tallinnas в Facebook один из участников дорожного движения опубликовал видео, на котором видно, что он выехал на встречную полосу на шоссе Таллинн-Тарту и не знает, что делать, потому что не может найти место, где можно вернуться на правильную полосу. Видео также распространяется в Tiktok.

«Едем по встречной полосе», - говорит один из пассажиров. Вслед за этим раздается обеспокоенный женский голос: «Что нам теперь делать?»

«Будем надеяться, что никто в нас не въедет», - отвечает мужчина.

«Это конец. Где здесь можно развернуться?» - спрашивает он.

Видео возмутило многих участников дорожного движения, которые оставили под ним гневные комментарии.

«Водитель, который едет по встречной полосе, должен быть пожизненно лишен прав. Это очень опасно, и если вы не осознаете этого, то очевидно, что такой водитель не годится для того, чтобы садиться за руль. Но если это какой-то киношный трюк, то он хорош», - говорится в одном из комментариев.