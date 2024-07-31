29 июля один из участников дорожного движения опубликовал в одной из групп в Facebook видео, на котором видно, что он едет по встречной полосе на шоссе Таллинн-Тарту и не может вернуться в свою полосу.
ВИДЕО ⟩ «Надеемся, что никто в нас не въедет!» На шоссе Таллинн-Тарту автомобиль выехал на встречную полосу
В группе Liiklusinfo tallinnas в Facebook один из участников дорожного движения опубликовал видео, на котором видно, что он выехал на встречную полосу на шоссе Таллинн-Тарту и не знает, что делать, потому что не может найти место, где можно вернуться на правильную полосу. Видео также распространяется в Tiktok.
«Едем по встречной полосе», - говорит один из пассажиров.
Вслед за этим раздается обеспокоенный женский голос: «Что нам теперь делать?»
«Будем надеяться, что никто в нас не въедет», - отвечает мужчина.
«Это конец. Где здесь можно развернуться?» - спрашивает он.
Видео возмутило многих участников дорожного движения, которые оставили под ним гневные комментарии.
«Водитель, который едет по встречной полосе, должен быть пожизненно лишен прав. Это очень опасно, и если вы не осознаете этого, то очевидно, что такой водитель не годится для того, чтобы садиться за руль. Но если это какой-то киношный трюк, то он хорош», - говорится в одном из комментариев.
Другой комментатор не сдерживается: «Автор этого видео - настоящий баран. Сам же публикует видео своей невероятной глупости, где едет с большой скоростью на участке дороги с ограниченной видимостью. Если бы по обеим полосам ехали машины со скоростью 110 км/ч, по дороге были бы разбросаны трупы, и это давно было бы в новостях. Надеетесь, что никто в вас не въедет? Надежда - это утешение для дураков».
«Когда вы оказываетесь в ситуации, которую видите на видео, вы должны сделать все возможное, чтобы свести к минимуму опасность для себя и других участников дорожного движения», - говорит Рауль Аннука, руководитель группы экстренного реагирования Ляэне-Харьюского отделения полиции.
«Заметив ошибку, следует включить аварийный сигнал, значительно снизить скорость или остановиться как можно ближе к обочине. Можно включить дальний свет, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения, и как можно скорее съехать на обочину и найти безопасный момент для разворота», - говорит представитель полиции.
«Каждый участник дорожного движения должен быть внимательным и осторожным на дороге и делать все, чтобы избежать опасности. Существует очень высокий риск попасть в серьезную аварию, если двигаться на большой скорости по встречной полосе», - добавляет Рауль Аннука.