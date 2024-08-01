ГОРОСКОП НА 1 АВГУСТА Рыбам – удачные покупки, Козерогам – новые знакомства: что обещают звезды на четверг

Весы

Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу. Ваши самые смелые идеи мгновенно получают поддержку, и наверняка будет много желающих помочь вам в осуществлении задуманного. Некоторые Весы поймут, какие ошибки допустили раньше, и немедленно найдут способ их исправить. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Будьте осторожнее с деньгами, старайтесь не тратить их на пустяки. Сегодня это не так-то просто: соблазнов много, не всегда вы готовы противостоять им. Часто опыт помогает удержаться от опрометчивых поступков.

Скорпион

Благоприятный день, насыщенный и интересный. Он хорошо подходит для того, чтобы браться за новые дела: вы со всем отлично справляетесь, быстро добиваетесь нужного результата. Охотно помогают старые и новые знакомые. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые принесут много радости. Некоторые Скорпионы получат неожиданные, но очень заманчивые предложения, на которые согласятся без долгих раздумий. Будет шанс научиться чему-то, что пригодится вам уже на следующей неделе. Вы многое схватываете на лету.

Стрелец