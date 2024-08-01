Этот день открывает много возможностей для общения. Легко разговориться с незнакомым человеком, можно найти общий язык с тем, с кем вы прежде едва ладили. На смену мимолетной симпатии быстро приходит серьезное чувство, так что в личной жизни возможны большие перемены. С деловой точки зрения это не самый лучший день. Многим свойственно легкомысленное отношение к деньгам, а также к договоренностям, достигнутым раньше.
ГОРОСКОП НА 1 АВГУСТА ⟩ Рыбам – удачные покупки, Козерогам – новые знакомства: что обещают звезды на четверг
Овен
Беспокойный день. Хочется сделать много полезного, поэтому у вас каждая минута на счету. Не всегда удается быстро определиться с приоритетами. Некоторые Овны тратят время на то, что позже окажется совершенно неважным. Подумайте дважды, стоит ли вмешиваться в чужие дела. Окружающим не всегда понятны даже самые благородные ваши порывы. Возможны какие-то приятные сюрпризы, хорошие новости, известия, которые натолкнут вас на интересные мысли. Вторая половина дня - отличное время для встречи с людьми, которым вы хотели бы понравиться.
Телец
Первая половина дня будет насыщенной, интересной и противоречивой. Вам предстоит заниматься несколькими делами сразу, решать вопросы, о которых вы прежде даже не задумывались. Проявите настойчивость, тогда все получится хорошо. Можно обратиться к давним знакомым, они наверняка вас поддержат. Позже наступит подходящее время для того, чтобы вернуться к старым делам, довести их до конца. Будет возможность решить какие-то домашние проблемы, купить полезные вещи. Встреча с друзьями поднимет настроение многим представителям знака.
Близнецы
Не спешите. Этот день складывается неплохо, но решения, принятые в спешке, часто оказываются неверными. Подумайте, с кем вы могли бы посоветоваться: многое проще увидеть со стороны. Возможны необычные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление, вдохновят, подскажут, куда двигаться дальше. Вы склонны к некоторому легкомыслию, порой бываете неосторожны. Из-за этого возникают досадные недоразумения, какие-то мелкие проблемы, которые быстро удается решить. Не всегда окружающим понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. Будьте готовы к долгим объяснениям.
Рак
Не торопитесь. Первая половина дня может сложиться неудачно, и для важных дел это время едва ли самое подходящее. Но со временем влияние позитивных тенденций усиливается. Вы все чаще проявляете инициативу, и это всегда оказывается очень кстати. Вторая половина дня - время приятных знакомств, с которых могут начаться дружеские или романтический отношения. Полагайтесь на интуицию: она всегда подсказывает, как стоит вести себя с людьми, что стоит сказать или сделать. Вечер подходит для романтического свидания.
Лев
Отдохните; для этого день подходит лучше всего. Можно заняться какими-то приятными несложными делами, вернуться к хобби, которое прежде приносило вам радость. Вероятны хорошие новости издалека. Если вдруг в гости без приглашения зайдут друзья, вы будете им рады. Это не лучший день для того, чтобы браться за какие-то сложные дела, требующие аккуратности, сосредоточенности и внимания к мелким деталям. Что-то может ускользнуть из виду, даже если вы будете очень стараться ничего не упустить. Стоит быть осторожнее с деньгами.
Дева
В начале дня возможны неудачные совпадения, недоразумения. Заниматься привычными делами труднее, чем обычно, часто какие-то мелочи мешают сосредоточиться. Но влияние позитивных тенденций усиливается быстро. Уже к обеду откроются новые возможности, которыми вы захотите воспользоваться. Вторая половина дня благоприятна для общения. Вы отлично ладите с очень разными людьми, быстро находите подход к новым знакомым и с полуслова понимаете старых. Хорошо складываются небольшие поездки. Будет шанс побывать в необычных местах.
Весы
Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу. Ваши самые смелые идеи мгновенно получают поддержку, и наверняка будет много желающих помочь вам в осуществлении задуманного. Некоторые Весы поймут, какие ошибки допустили раньше, и немедленно найдут способ их исправить. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Будьте осторожнее с деньгами, старайтесь не тратить их на пустяки. Сегодня это не так-то просто: соблазнов много, не всегда вы готовы противостоять им. Часто опыт помогает удержаться от опрометчивых поступков.
Скорпион
Благоприятный день, насыщенный и интересный. Он хорошо подходит для того, чтобы браться за новые дела: вы со всем отлично справляетесь, быстро добиваетесь нужного результата. Охотно помогают старые и новые знакомые. Не исключено начало дружеских или романтических отношений, которые принесут много радости. Некоторые Скорпионы получат неожиданные, но очень заманчивые предложения, на которые согласятся без долгих раздумий. Будет шанс научиться чему-то, что пригодится вам уже на следующей неделе. Вы многое схватываете на лету.
Стрелец
Многое получается хорошо, часто добиться успеха в делах оказывается гораздо легче, чем вы предполагали. Вы быстро разбираетесь в том, о чем прежде имели лишь отдаленное представление. Даже если новые знания не пригодятся в ближайшее время, позже вы обязательно найдете им применение. Возможны небольшие разногласия с друзьями или другими близкими людьми. Иногда вы бываете слишком упрямы, и в такие моменты никто не может вас переубедить. К счастью, в каких-то серьезных вопросах вы все же прислушиваетесь к чужому мнению.
Козерог
Вряд ли день принесет серьезные проблемы или трудности, которые вы не смогли бы преодолеть. Пригодится то, чему вы научились раньше; быстро найдутся ответы на многие вопросы. Не исключена встреча с человеком, по которому вы в последнее время скучали. Общение окажется легким и приятным. Появляются необычные идеи. Приступать к их реализации пока рано; сначала нужно все как следует обдумать. Обсуждать задуманное с кем-то сегодня тоже не стоит. Есть опасность, что такие разговоры помешают принять верное решение.
Водолей
День не самый простой, но удачный и плодотворный. Имейте в виду: верные решения и хорошие идеи не всегда лежат на поверхности. Будьте готовы разбираться в сложных и неоднозначных ситуациях, анализировать и сопоставлять факты. Проще всего прийти к правильным выводам самостоятельно. Советы со стороны только отвлекают вас. Радует общение с друзьями и другими близкими людьми. Вы способны всем поднять настроение, вдохновить тех, кто пал духом. Возможны приятные сюрпризы, в том числе романтические. Некоторые Водолеи услышат долгожданные любовные признания.
Рыбы
Старайтесь никуда не торопиться. Этот день требует взвешенных решений и обдуманных поступков. Нужна разборчивость в общении. Не всегда людям, которые производят хорошее впечатление, кажутся надежными и здравомыслящими, можно доверять. Этот день хорошо подходит для небольших поездок, смены обстановки. Некоторые Рыбы вдали от дома сделают удачные покупки. Вечер - отличное время для какого-то семейного мероприятия, домашнего праздника, повод для которого наверняка найдется. Вероятны приятные известия издалека.