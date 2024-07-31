«НЕ БЫЛО БЫ ВОЙН!» Cыгравший голого Диониса на открытии Олимпиады в Париже актер принес извинения

Актер, чей вид возмутил многих зрителей мероприятия, исполнял роль древнегреческого бога Диониса, будучи окрашенным в синий цвет.

Филипп Катерин, который сыграл на открытии Олимпиады голого голубого Диониса. Фото: STEPHANE MAHE

«Мне очень жаль, если выступление кого-то шокировало. Это было не то, что хотелось сказать. Я был воспитан в христианской религии, и самое прекрасное в ней - это прощение. Поэтому я прошу прощения, если обидел вас», - сказал он.

Катерин отметил, что выступил почти голым, так как исполняемая им композиция символизирует борьбу за мир во всем мире. «Если бы все были голые, то не было бы войн. Нож или пистолет негде спрятать», - добавил актер.

Блогер Эндрю Тейт c плакатом, выражающим недовольство церемонией открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже, во время акции протеста перед посольством Франции в Бухаресте, Румыния, 28 июля 2024 года. Фото: Robert Ghement

Церемония открытия Олимпийских игр состоялась 26 июля в Париже. В одной из миниатюр усмотрели намек на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Этот и другие номера вызвали критику церемонии во многих странах.