Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта пострадал в ДТП: его доставили в больницу

Во время инцидента на Паксе не было шлема, и, по словам источников в правоохранительных органах, он получил черепно-мозговую травму и испытывал боль в бедре, из-за чего его доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Первоначальные опасения врачей включали возможное небольшое кровоизлияние в мозг, хотя полная степень его травм все еще оценивается. Состояние Пакса стабилизировалось, и на днях его планируют выписать из больницы.

Авария произошла, когда Пакс приближался к перекрестку, где он столкнулся с задней частью автомобиля. Водитель транспортного средства немедленно проверил состояние Пакса до прибытия экстренных служб. Очевидцы сообщили, что в результате аварии Пакс получил травму головы.

20-летний Пакс - один из шести совместных детей бывших супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта. Еще есть 22-летний Мэддокс, 19-летняя Захара, 17-летняя Шайло и 15-летние близнецы Нокс и Вивьен. Трое детей были усыновлены. Шайло родилась у супругов в Намибии в мае 2006 года, а близнецы - в июле 2008 года.

Добавим, что история звездной семьи была публично сложной, особенно после развода Джоли и Питта в апреле 2019 года. В октябре 2022 года Джоли обвинила Питта в оскорбительном поведении во время инцидента в самолете в 2016 году, что осложнило его отношения с детьми.