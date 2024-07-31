15-летний подросток, взломавший систему посылочных автоматов Itella весной 2023 года, был отправлен на обязательную стажировку в компанию, занимающуюся информационной безопасностью. «Отправка на стажировку вместо наказания - не совсем обычное дело, но мы увидели, что это может быть полезнее, чем преследование, суд и приговор», - говорит руководитель бюро по борьбе с киберпреступностью Центральной криминальной полиции.
Перевод: Влада Лаевалинд
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.