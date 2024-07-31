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МИЛЫЕ ФОТО Стефан наслаждался красотой Рима со своей семьей: Вики не была там раньше, и я был рад удивить ее

Limon.ee
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Стефан и Виктория Айрапетян.
Стефан и Виктория Айрапетян. Фото: Taavi Sepp

Музыкант Стефан Айрапетян делится с подписчиками в социальных сетях чудесными роликами семейной поездки в Рим!

Судя по кадрам, вместе с женой и маленькой дочерью они наслаждались красотой вечного города, катаясь на лодке по реке, а также любуясь Колизеем и фонтаном Треви.

Стефан признался редакции Elu24, что это была спонтанная поездка в Рим, решение о которой приняли в последнюю минуту.

«Вики не была там раньше, и я был рад сделать ей сюрприз», - сказал музыкант, добавив, что в Риме сейчас тепло и солнечно, а еда невероятно вкусная.

У Стефана и Виктории есть дочь Майя, которая родилась 28 декабря 2022 года.

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