МИЛЫЕ ФОТО Стефан наслаждался красотой Рима со своей семьей: Вики не была там раньше, и я был рад удивить ее

Судя по кадрам, вместе с женой и маленькой дочерью они наслаждались красотой вечного города, катаясь на лодке по реке, а также любуясь Колизеем и фонтаном Треви.

Стефан признался редакции Elu24, что это была спонтанная поездка в Рим, решение о которой приняли в последнюю минуту.

«Вики не была там раньше, и я был рад сделать ей сюрприз», - сказал музыкант, добавив, что в Риме сейчас тепло и солнечно, а еда невероятно вкусная.

У Стефана и Виктории есть дочь Майя, которая родилась 28 декабря 2022 года.