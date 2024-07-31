Тяжелобольная Кейт Миддлтон сделала эмоциональное заявление

Кейт Миддлтон сделала заявление после трагедии в Саутпорте, Англия. Сообщение появилось на страницах Уэльских в соцсетях.

Принц Уильям и его жена выразили свою «любовь, мысли и молитвы» тем, кто причастен к смертоносному ножевому нападению в Великобритании, в результате которого погибли двое детей.

Уэльские написали сообщение, которое опубликовали на своих страницах в социальных сетях 29 июля после того, как двое детей умерли, а несколько других остаются в больнице в критическом состоянии после ножевого ранения во время урока танцев и йоги в Саутпорте, Англия.

«Как родители мы не можем представить, что переживают семьи, друзья и близкие погибших и раненых в Саутпорте сегодня», - написали принц Уильям и принцесса Кейт.

«Мы посылаем нашу любовь, мысли и молитвы всем, кто причастен к этой ужасной и отвратительной атаке», - добавили они.

В частности, супруги поблагодарили спасателей, которые, несмотря на самые ужасные сцены, продемонстрировали сочувствие и профессионализм, когда община нуждалась в них больше всего.

Заявление было подписано инициалами W & C, что означает Уильяма и Кэтрин. Супруги используют сокращения, чтобы указать, что сообщение поступило непосредственно от них, а не от представителей.

Полиция подтвердила, что дети были на мероприятии в танцевальной школе, когда 17-летний подозреваемый, вооруженный ножом, зашел туда и напал на группу.