МИЛЫЕ КАДРЫ Эстонский фигурист Александр Селевко рассекретил свою возлюбленную

Селевко, который обычно держит свою личную жизнь в тайне, подтвердил Kroonika, что он состоит в отношениях с 26-летней американской фигуристкой Эмили Чан. Они уже некоторое время являются парой. В настоящее время они находятся в Токио в рамках тура The Ice 2024.