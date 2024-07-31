Эстонский фигурист Александр Селевко, который завоевал серебро на чемпионате Европы в начале этого года, появился в социальных сетях со своей новой возлюбленной. Встретил свою любовь фигурист не где-нибудь, а на катке. Его партнерша - известная американская фигуристка, занимается парным катанием.
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МИЛЫЕ КАДРЫ ⟩ Эстонский фигурист Александр Селевко рассекретил свою возлюбленную
Селевко, который обычно держит свою личную жизнь в тайне, подтвердил Kroonika, что он состоит в отношениях с 26-летней американской фигуристкой Эмили Чан. Они уже некоторое время являются парой. В настоящее время они находятся в Токио в рамках тура The Ice 2024.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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