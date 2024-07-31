ОПАСНЫЙ АВГУСТ Астролог Кристина Иванова предупреждает жителей Эстонии о начале непростого месяца

По словам астролога, август будет накалять страсти между представителями структур, обличенными властью и влиянием. Из новостей мы узнаем о громких разоблачениях и скандалах тех, чьи имена стали почти нарицательными.

«С 25 июля по 19 августа мы в периоде, когда на уровне законодательных органов, решаются вопросы, связанные с границами и визовыми режимами некоторых стран. Об этом я, кстати, писала в своем большом прогнозе на год», - говорит Кристина Иванова.