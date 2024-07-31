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ОПАСНЫЙ АВГУСТ Астролог Кристина Иванова предупреждает жителей Эстонии о начале непростого месяца

Limon.ee
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Фото: Из личного архива Кристины Ивановой

Астролог Кристина Иванова составила прогноз на август 2024 года специально для читателей портала Limon.ee. Скорее узнайте, чего ожидать в последнем месяце лета!

По словам астролога, август будет накалять страсти между представителями структур, обличенными властью и влиянием. Из новостей мы узнаем о громких разоблачениях и скандалах тех, чьи имена стали почти нарицательными.

«С 25 июля по 19 августа мы в периоде, когда на уровне законодательных органов, решаются вопросы, связанные с границами и визовыми режимами некоторых стран. Об этом я, кстати, писала в своем большом прогнозе на год», - говорит Кристина Иванова.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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