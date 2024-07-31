ФОТО Макаревич похвастался, как ему повезло в Латвии

Макаревич, который посетил проходящий в Юрмале фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, решил побаловать себя рыбалкой. И, судя по его посту в Facebook, вышло очень удачно.

«А еще у нас в Латвии такое бывает», - прокомментировал Макаревич фотографию, на которой видна пойманная полутораметровая рыба.

Позже в комментариях музыкант уточнил, что досталась ему эта добыча в ходе подводной рыбалки.

«Подводное ружье, маска, трубка», - ответил Макаревич на вопрос, на что он поймал эту рыбу.

В другом комментарии рокер заявил, что рыба весит 20 килограмм.

На шутку «так вы антисомит?» Макаревич ответил «антитолстолобит», так что поймал он как раз толстолобика. Впрочем, где в Латвии ему так повезло, музыкант не рассказал.