Рок-музыкант и лидер группы «Машина Времени» Андрей Макаревич в своем Facebook похвастался удачной рыбалкой в Латвии.
ФОТО ⟩ Макаревич похвастался, как ему повезло в Латвии
Макаревич, который посетил проходящий в Юрмале фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, решил побаловать себя рыбалкой. И, судя по его посту в Facebook, вышло очень удачно.
«А еще у нас в Латвии такое бывает», - прокомментировал Макаревич фотографию, на которой видна пойманная полутораметровая рыба.
Позже в комментариях музыкант уточнил, что досталась ему эта добыча в ходе подводной рыбалки.
«Подводное ружье, маска, трубка», - ответил Макаревич на вопрос, на что он поймал эту рыбу.
В другом комментарии рокер заявил, что рыба весит 20 килограмм.
На шутку «так вы антисомит?» Макаревич ответил «антитолстолобит», так что поймал он как раз толстолобика. Впрочем, где в Латвии ему так повезло, музыкант не рассказал.
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