«Не надо меня заставлять»: Андрей Данилко попал в очередной скандал, спев в Латвии на русском языке

«Если бы не русский язык, как я смог бы разговаривать с Лаймой? - объяснил ведущему Данилко. - У меня свое отношение к этому. Когда мне говорят: ты разговариваешь на языке агрессора, я говорю - а, может, агрессор разговаривает на русском языке? Язык дан для коммуникации, чтобы мы понимали друг друга. А его используют просто в политических целях».

Напомним, Андрей Данилко уже попадал в скандал в связи со своим русскоязычным репертуаром. Артист признает, что сейчас, во время войны все воспринимается очень болезненно, но он не хочет, чтобы его заставляли.

«Люди очень сложно живут, психика нарушена, все раздражены, - сказал Андрей, - Видимо, тогда не приходите на эти концерты. Но специально переводить то, что не переводится. Оно не переводится. Не надо меня заставлять. Язык - это эволюция. Думаю, новому поколению будет легче».