АВГУСТ БУДЕТ ШИКАРНЫЙ Тамара Глоба рассказала, как круто изменится жизнь одного знака Зодиака

Астролог считает, что этими счастливчиками станут Львы . На работе их ждет повышение, новые интересные проекты и признание руководства. Пока вам так везет, можно браться даже за самые сложные проекты - любое дело будет буквально гореть в ваших руках.

В любовных делах тоже идиллия - полное взаимопонимание со второй половинкой. Для вас наступает очень удачное время, чтобы сделать предложение любимому человеку, если вы еще не женаты, или предложить встречаться тому, кто вам давно нравится.