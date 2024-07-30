Авторитетный астролог Тамара Глоба предрекла только одному знаку Зодиака по истине великолепный август. Представителям этого знака обещан сплошной позитив на весь месяц.
АВГУСТ БУДЕТ ШИКАРНЫЙ ⟩ Тамара Глоба рассказала, как круто изменится жизнь одного знака Зодиака
Астролог считает, что этими счастливчиками станут Львы. На работе их ждет повышение, новые интересные проекты и признание руководства. Пока вам так везет, можно браться даже за самые сложные проекты - любое дело будет буквально гореть в ваших руках.
В любовных делах тоже идиллия - полное взаимопонимание со второй половинкой. Для вас наступает очень удачное время, чтобы сделать предложение любимому человеку, если вы еще не женаты, или предложить встречаться тому, кто вам давно нравится.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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